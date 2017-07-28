Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» может подписать Ди Марию в случае ухода Неймара

    Теги ПСЖ Ювентус премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия примера Испания возможные трансферы Анхель Ди Мария Неймар Филиппе Коутиньо Пауло Дибала

    Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария интересен «Барселоне».

    Руководство каталонского клуба в случае ухода в «Пари Сен-Жермен» форварда Неймара сосредоточится на приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы и хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Кроме того, существует третий вариант – приглашение Ди Марии. Покупку 29-летнего аргентинца поддерживает Лионель Месси.

    Если «ПСЖ» подпишет Неймара за рекордные 222 миллиона евро, «Барселона» не станет спешит с покупкой Ди Марии, чтобы не помогать парижанам вписаться в финансовый фэйр-плей. Эта сделка может быть отложена до трансферного дедлайна.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться