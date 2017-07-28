«Барселона» может подписать Ди Марию в случае ухода Неймара
Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария интересен «Барселоне».
Руководство каталонского клуба в случае ухода в «Пари Сен-Жермен» форварда Неймара сосредоточится на приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы и хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Кроме того, существует третий вариант – приглашение Ди Марии. Покупку 29-летнего аргентинца поддерживает Лионель Месси.
Если «ПСЖ» подпишет Неймара за рекордные 222 миллиона евро, «Барселона» не станет спешит с покупкой Ди Марии, чтобы не помогать парижанам вписаться в финансовый фэйр-плей. Эта сделка может быть отложена до трансферного дедлайна.
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