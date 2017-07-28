«Барселона» может подписать Ди Марию в случае ухода Неймара

Атакующий полузащитник Анхель Ди Мария интересен «Барселоне».

Руководство каталонского клуба в случае ухода в «Пари Сен-Жермен» форварда Неймара сосредоточится на приобретении нападающего Пауло Дибалы и хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Кроме того, существует третий вариант – приглашение Ди Марии. Покупку 29-летнего аргентинца поддерживает .

Если «ПСЖ» подпишет Неймара за рекордные 222 миллиона евро, не станет спешит с покупкой Ди Марии, чтобы не помогать парижанам вписаться в финансовый фэйр-плей. Эта сделка может быть отложена до трансферного дедлайна.