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    «Барселона» улучшит предложение по Коутиньо, «Ливерпуль» согласен провести переговоры во время жеребьевки ЛЧ

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Как уже сообщалось, мерсисайдцы отклонили последнее предложение по 25-летнему бразильцу в размере 118 миллионов фунтов (82 млн плюс 36 млн в виде бонусов).

    Каталонцы готовы улучшить предложение, увеличив фиксированную выплату и уменьшив бонусную.

    Сам Коутиньо вновь обратился к «Ливерпулю» с просьбой отпустить его в «Барселону».

    «Ливерпуль» согласен провести с «Барселоной» последний раунд переговоров в Монако 24 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    В первом матче раунда плей-офф английский клуб обыграл в гостях «Хоффенхайм» (2:1).

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