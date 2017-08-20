«Барселона» улучшит предложение по Коутиньо, «Ливерпуль» согласен провести переговоры во время жеребьевки ЛЧ

не оставляет попыток приобрести полузащитника «Ливерпуля» .

Как уже сообщалось, мерсисайдцы отклонили последнее предложение по 25-летнему бразильцу в размере 118 миллионов фунтов (82 млн плюс 36 млн в виде бонусов).

Каталонцы готовы улучшить предложение, увеличив фиксированную выплату и уменьшив бонусную.

Сам Коутиньо вновь обратился к «Ливерпулю» с просьбой отпустить его в «Барселону».

«Ливерпуль» согласен провести с «Барселоной» последний раунд переговоров в Монако 24 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В первом матче раунда плей-офф английский клуб обыграл в гостях «Хоффенхайм» (2:1).