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    Mundo Deportivo: «Барселона» заплатит «Боруссии» за Дембеле 100 млн евро и 30 млн в качестве бонусов

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле приблизился к переходу в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.

    Сообщается, что клубы пришли к предварительному согласию по поводу суммы трансферной компенсации.

    «Боруссия» получит 100 миллионов евро гарантированных выплат, еще 30 миллионов будут включены в сделку в качестве возможных бонусов за достижения игрока в составе «Барселоны». На данный момент стороны обсуждают условия бонусов и размеры их выплат.

    Большую часть прошлой недели Дембеле провел во Франции – в знак протеста против нежелания «Боруссии» продавать его «Барселоне».

    Спортивный директор «Боруссии»: «Если наши требования по Дембеле удовлетворят, мы его отпустим»

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