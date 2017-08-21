Mundo Deportivo: «Барселона» заплатит «Боруссии» за Дембеле 100 млн евро и 30 млн в качестве бонусов

Полузащитник дортмундской Усман Дембеле приблизился к переходу в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.

Сообщается, что клубы пришли к предварительному согласию по поводу суммы трансферной компенсации.

«Боруссия» получит 100 миллионов евро гарантированных выплат, еще 30 миллионов будут включены в сделку в качестве возможных бонусов за достижения игрока в составе «Барселоны». На данный момент стороны обсуждают условия бонусов и размеры их выплат.

Большую часть прошлой недели Дембеле провел во Франции – в знак протеста против нежелания «Боруссии» продавать его «Барселоне».

Спортивный директор «Боруссии»: «Если наши требования по Дембеле удовлетворят, мы его отпустим»