Президент «Баварии»: «Если за действиями Дембеле стоит «Барселона», то я больше ее не уважаю»

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал забастовку форварда Усмана Дембеле, которого дортмундская отказывается продавать «Барселоне».

«Если бы Дембеле был игроком «Баварии», то он был бы оштрафован на месячный оклад. За каждый пропуск тренировки он платил бы штраф в размере 100 тысяч евро. И так – до закрытия трансферного окна.

Если за действиями Дембеле стоит , то я больше ее не уважаю. Побуждать игрока к расторжению контракта – это низко.

Но если «Боруссия» получит за него 130 миллионов евро или даже больше, тогда клуб останется в выигрыше, поскольку Дембеле стоит гораздо меньше. За эти деньги можно купить несколько Дембеле», – сказал Хенесс.