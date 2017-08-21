Дембеле близок к переходу в «Барселону» за 120 млн евро
Форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле, скорее всего, продолжит карьеру в «Барселоне».
Ожидается, что трансфер 20-летнего француза в каталонский клуб состоится в ближайшие часы, а его сумма составит 120 миллионов евро.
Большую часть прошлой недели Дембеле провел во Франции – в знак протеста против нежелания «Боруссии» продавать его «Барселоне».
Спортивный директор «Боруссии»: «Если наши требования по Дембеле удовлетворят, мы его отпустим»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.