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    Дембеле близок к переходу в «Барселону» за 120 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    Форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле, скорее всего, продолжит карьеру в «Барселоне».

    Ожидается, что трансфер 20-летнего француза в каталонский клуб состоится в ближайшие часы, а его сумма составит 120 миллионов евро.

    Большую часть прошлой недели Дембеле провел во Франции – в знак протеста против нежелания «Боруссии» продавать его «Барселоне».

    Спортивный директор «Боруссии»: «Если наши требования по Дембеле удовлетворят, мы его отпустим»

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