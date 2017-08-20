Массимо Каррера о возможном увольнении из «Спартака»: «Надеюсь, этого не произойдет»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о матче против «Локомотива» (3:4), а также выразил надежду, что клуб не отправит его в отставку.
«Я беру на себя ответственность за то, что «Спартак» проиграл дерби. Все бывает. Нам не удается играть, как в прошлом году. Мы допускаем гораздо больше ошибок, мы менее агрессивны. Стараемся восстановить физическое состояние. Нам есть над чем работать.
Конечно же, тяжело играть в условиях давления после того, как ты стал обладателем титула чемпиона России. Надо выкладываться всегда на сто процентов и физически, и ментально. Нужны хорошие и верные эмоции. Это непросто. Если к этому не привык, это может плохо обернуться.
Что касается того, что «Спартак» в этом сезоне намного больше пропускает во втором тайме, то на данный момент у меня нет этому объяснения. Подумаем, что с этим можно сделать. Сказывается напряжение в конце матча.
Например, против «Локомотива» во втором тайме мы играли в меньшинстве. Но мы проиграли «Локомотиву» не из-за того, что играли вдесятером, а в связи с тем, что плохо справились с организацией игры. Мы допустили ошибки, которые стоили нам всего матча», – пояснил Каррера.
«Что касается удаления Самедова, то со скамейки не было видно, симуляция это или нет. Самедов сказал, что почувствовал толчок от защитника. Но арбитр был рядом и увидел ситуацию другим образом. Самедов после матча взял вину на себя? Несомненно, его жест достоин уважения.
Эпизод с фолом Миранчука на Глушакове? Можно было дать и красную карточку, но арбитр решил показать желтую. Я принимаю его решение», – заявил специалист.
«Ощущаю ли давление в связи с тем, что меня в любой момент могут оставить без работы? Надеюсь, этого не произойдет. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вывести «Спартак» на верх турнирной таблицы.
Но, конечно, именно клубу принимать решение, может ли тренер продолжить выполнять свои обязанности. Это решение принимает руководство клуба», – сказал Каррера в эфире программы «После футбола».
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