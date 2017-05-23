«Ювентус» готов пригласить Иньесту в случае его ухода из «Барселоны»

попробует пригласить полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту, если игрок покинет каталонский клуб.

Действующий контракт 33-летнего хавбека с каталонским клубом истекает уже через год, и новое соглашение стороны пока не согласовали.

Уход Иньесты из «Барсы» маловероятен, однако бывший защитник сине-гранатовых , ныне выступающий за туринцев, может поспособствовать этому трансферу.

Первыми летними приобретениями «бьянконери» станут Патрик Шик из «Сампдории» и Маттиа Де Шильо из .