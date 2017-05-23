Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ювентус» готов пригласить Иньесту в случае его ухода из «Барселоны»

    Теги Ювентус Барселона Андрес Иньеста Даниэл Алвес серия А Италия примера Испания возможные трансферы Маттиа Де Шильо Патрик Шик

    «Ювентус» попробует пригласить полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту, если игрок покинет каталонский клуб.

    Действующий контракт 33-летнего хавбека с каталонским клубом истекает уже через год, и новое соглашение стороны пока не согласовали.

    Уход Иньесты из «Барсы» маловероятен, однако бывший защитник сине-гранатовых Дани Алвес, ныне выступающий за туринцев, может поспособствовать этому трансферу.

    Первыми летними приобретениями «бьянконери» станут Патрик Шик из «Сампдории» и Маттиа Де Шильо из «Милана».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться