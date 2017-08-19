Onda Cero: «Атлетико» и «Челси» согласовали трансфер Диего Косты

«Атлетико» и договорились об условиях трансфера нападающего Диего Косты. Об этом сообщает As со ссылкой на испанское радио Onda Cero.

По информации источника, сумма трансфера составит 45 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.

Однако не намерен платить за игрока, пока он и «Челси» не урегулируют свои разногласия. Игрок отказывается возвращаться в команду из-за «отсутствия уважения». Коста уже оштрафован «Челси» на 300 тысяч фунтов.

Коста выразил свое желание вернуться в испанский клуб, несмотря на то, что знал о запрете «Атлетико» регистрировать новых игроков.

Диего Коста: «Челси» хочет заработать больше денег, но я не позволю им решать мою судьбу»