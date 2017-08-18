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    Диего Коста: «Челси» хочет заработать больше денег, но я не позволю им решать мою судьбу»

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антонио Конте Диего Коста Марина Грановская

    Нападающий «Челси» Диего Коста высказался о ситуации в клубе и о возможном возвращении в «Атлетико».

    - В Бразилии появилась статья, в которой вы говорите, что близки к переходу в «Атлетико».

    – Это недопонимание. У меня нет никаких дел с «Атлетико». Я просто говорил, что хотел бы вернуться, если бы с «Челси» не получилось.

    У меня контракт с «Челси». Я привязан к клубу и фанатам, поэтому я не мог бы вести себя настолько эгоистично. Я не перестану быть профессионалом. Уважение превыше всего.

    Я дал понять клубу, что у меня всегда были хорошие отношения с партнерами, что совершенно не было причин для того, чтобы мне тренироваться с резервной командой. Я объяснил, что вернулся бы к тренировкам, пока мою ситуацию не решили бы. Я сказал, что хотел бы перейти в «Атлетико», если больше не нужен «Челси».

    Не собираюсь быть эгоистом, лгать. Я говорю правду. Я устал от этой истории и хочу скорее вернуться к игре – это то, что мне нравится делать. Я не заслуживаю такого отношения к себе. Но из-за действий некоторых людей моя любовь к «Челси» не пройдет.

    У меня сохранены все сообщения от клуба, от тренера. Если однажды мне придется использовать их, я это сделаю. Я не хотел никому вредить, но я не позволю им вести себя так, выставляя себя хорошими парнями, а меня – плохим. У меня есть и сообщение от Грановской. Она хочет разрешить ситуацию, и жду.

    - Вы можете начать судебное разбирательство?

    – Нет-нет. После трех замечательных лет я надеюсь, что мы все уладим мирно. Я просто хочу, чтобы в клубе подумали и приняли справедливое решение. Я хочу играть. В 2018 году будет чемпионат мира.

    - Но «Атлетико» не в состоянии дать столько денег, сколько хочет «Челси». Это тупик?

    – «Челси» предложил меня нескольким клубам, но я сказал, что хочу сам решить свою судьбу, раз тренер на меня не рассчитывает. Они хотят заработать больше денег, но я не позволю им решать мою судьбу.

    Да, «Челси» заплатил за меня много, а сейчас им предлагают меньше. Но я многое сделал для клуба, и это не моя вина, что я не играю.

    «Атлетико» – отличная команда, которая растет из года в год, но они не могут заплатить целое состояние, чтобы я вернулся.

    - Вы можете вернуться в «Челси» и играть при Конте?

    – Этот вопрос нужно задавать тренеру. Он хорошо знает, что сказал мне, – заявил Коста.

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