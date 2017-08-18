Диего Коста: «Челси» хочет заработать больше денег, но я не позволю им решать мою судьбу»

Нападающий Диего Коста высказался о ситуации в клубе и о возможном возвращении в .

- В Бразилии появилась статья, в которой вы говорите, что близки к переходу в .

– Это недопонимание. У меня нет никаких дел с «Атлетико». Я просто говорил, что хотел бы вернуться, если бы с не получилось.

У меня контракт с «Челси». Я привязан к клубу и фанатам, поэтому я не мог бы вести себя настолько эгоистично. Я не перестану быть профессионалом. Уважение превыше всего.

Я дал понять клубу, что у меня всегда были хорошие отношения с партнерами, что совершенно не было причин для того, чтобы мне тренироваться с резервной командой. Я объяснил, что вернулся бы к тренировкам, пока мою ситуацию не решили бы. Я сказал, что хотел бы перейти в «Атлетико», если больше не нужен «Челси».

Не собираюсь быть эгоистом, лгать. Я говорю правду. Я устал от этой истории и хочу скорее вернуться к игре – это то, что мне нравится делать. Я не заслуживаю такого отношения к себе. Но из-за действий некоторых людей моя любовь к «Челси» не пройдет.

У меня сохранены все сообщения от клуба, от тренера. Если однажды мне придется использовать их, я это сделаю. Я не хотел никому вредить, но я не позволю им вести себя так, выставляя себя хорошими парнями, а меня – плохим. У меня есть и сообщение от Грановской. Она хочет разрешить ситуацию, и жду.

- Вы можете начать судебное разбирательство?

– Нет-нет. После трех замечательных лет я надеюсь, что мы все уладим мирно. Я просто хочу, чтобы в клубе подумали и приняли справедливое решение. Я хочу играть. В 2018 году будет чемпионат мира.

- Но «Атлетико» не в состоянии дать столько денег, сколько хочет «Челси». Это тупик?

– «Челси» предложил меня нескольким клубам, но я сказал, что хочу сам решить свою судьбу, раз тренер на меня не рассчитывает. Они хотят заработать больше денег, но я не позволю им решать мою судьбу.

Да, «Челси» заплатил за меня много, а сейчас им предлагают меньше. Но я многое сделал для клуба, и это не моя вина, что я не играю.

«Атлетико» – отличная команда, которая растет из года в год, но они не могут заплатить целое состояние, чтобы я вернулся.

- Вы можете вернуться в «Челси» и играть при Конте?

– Этот вопрос нужно задавать тренеру. Он хорошо знает, что сказал мне, – заявил Коста.