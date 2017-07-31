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    «Милан» работает с Мендешем над трансфером Диего Косты

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    Руководство «Милана» продолжает переговоры о трансфере форварда «Челси» Диего Косты.

    Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор Массимилиано Мирабелли ведут переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешем, а также представителями лондонцев.

    Диего Коста хочет продолжить карьеру в «Атлетико», о чем не единожды заявлял.

    Руководство «Челси» предпочитает продать 28-летнего нападающего не «Атлетико», а «Милану» из-за вызывающего поведения бразильца.

    Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.

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