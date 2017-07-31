«Милан» работает с Мендешем над трансфером Диего Косты

Руководство «Милана» продолжает переговоры о трансфере форварда Диего Косты.

Генеральный директор «Милана» и спортивный директор Массимилиано Мирабелли ведут переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешем, а также представителями лондонцев.

хочет продолжить карьеру в «Атлетико», о чем не единожды заявлял.

Руководство предпочитает продать 28-летнего нападающего не «Атлетико», а из-за вызывающего поведения бразильца.

Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.