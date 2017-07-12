«Зенит» отказался продавать Нету «Валенсии» за 5 млн евро
«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по трансферу защитника Луиша Нету, сообщает O Jogo.
По данным издания, испанский клуб предлагал за 29-летнего игрока сборной Португалии 5 миллионов евро, но «Зенит» данное предложение отверг.
Сообщается, что Нету входит в планы главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, поэтому петербургский клуб не намерен рассматривать предложения по нему.
Кроме того, «Зенит» хочет продлить контракт с защитником. Действующее соглашение Нету с клубом истекает летом 2019 года.
В «Зенит» Нету перешел в 2013 году из итальянской «Сиены». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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