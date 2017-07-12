«Зенит» отказался продавать Нету «Валенсии» за 5 млн евро

отклонил предложение «Валенсии» по трансферу защитника , сообщает O Jogo.

По данным издания, испанский клуб предлагал за 29-летнего игрока сборной Португалии 5 миллионов евро, но «Зенит» данное предложение отверг.

Сообщается, что Нету входит в планы главного тренера «Зенита» , поэтому петербургский клуб не намерен рассматривать предложения по нему.

Кроме того, «Зенит» хочет продлить контракт с защитником. Действующее соглашение Нету с клубом истекает летом 2019 года.

В «Зенит» Нету перешел в 2013 году из итальянской «Сиены». С его статистикой можно ознакомиться здесь.