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    «Зенит» отказался продавать Нету «Валенсии» за 5 млн евро

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Валенсия примера Испания возможные трансферы Луиш Нету

    «Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по трансферу защитника Луиша Нету, сообщает O Jogo.

    По данным издания, испанский клуб предлагал за 29-летнего игрока сборной Португалии 5 миллионов евро, но «Зенит» данное предложение отверг.

    Сообщается, что Нету входит в планы главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, поэтому петербургский клуб не намерен рассматривать предложения по нему.

    Кроме того, «Зенит» хочет продлить контракт с защитником. Действующее соглашение Нету с клубом истекает летом 2019 года.

    В «Зенит» Нету перешел в 2013 году из итальянской «Сиены». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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