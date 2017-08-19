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    «Реал» хочет увеличить отступные за Асенсио до 500 млн евро

    Теги Реал Мадрид примера Испания Флорентино Перес Марко Асенсио

    Президент «Реала» Флорентино Перес намерен продлить соглашение с полузащитником Марко Асенсио, чтобы исключить возможные попытки других клубов приобрести игрока.

    Контракт 21-летнего испанского хавбека рассчитан до лета 2022 года. Отступные составляют 350 миллионов евро.

    «Реал» хочет на год продлить договор, увеличить отступные до 500 миллионов евро, а зарплату Асенсио – с 3,5 миллиона евро до 4,5 миллиона в год.

    Сейчас лишь у основной тройки нападения мадридцев – Карима Бензема, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду – отступные выше – 1 миллиард евро. Кроме того, отступные в новом контракте Иско с «Реалом» составят 700 миллионов евро.

    «Cеньор Перес, это мой сын Марко, и он станет игроком вашего клуба». Испанский наследник ван Бастена

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