«Реал» хочет увеличить отступные за Асенсио до 500 млн евро

Президент Флорентино Перес намерен продлить соглашение с полузащитником , чтобы исключить возможные попытки других клубов приобрести игрока.

Контракт 21-летнего испанского хавбека рассчитан до лета 2022 года. Отступные составляют 350 миллионов евро.

хочет на год продлить договор, увеличить отступные до 500 миллионов евро, а зарплату Асенсио – с 3,5 миллиона евро до 4,5 миллиона в год.

Сейчас лишь у основной тройки нападения мадридцев – Карима Бензема, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду – отступные выше – 1 миллиард евро. Кроме того, отступные в новом контракте Иско с «Реалом» составят 700 миллионов евро.

«Cеньор Перес, это мой сын Марко, и он станет игроком вашего клуба». Испанский наследник ван Бастена