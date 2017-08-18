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    Марко Асенсио о переходе в «ПСЖ»: «Спасибо, но нет. Я в лучшем месте»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Марко Асенсио

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио заявил, что не намерен переходить в «ПСЖ».

    - Скажите, сколько денег потребуется, чтобы забрать вас из Мадрида в «ПСЖ»?

    – Спасибо, но нет. Я в лучшем месте, там, где хочу быть. Я всегда буду благодарен «Реалу» за то, что клуб сделал на меня ставку, – сказал Асенсио в интервью ABC.

    «Cеньор Перес, это мой сын Марко, и он станет игроком вашего клуба». Испанский наследник ван Бастена

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