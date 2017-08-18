Марко Асенсио о переходе в «ПСЖ»: «Спасибо, но нет. Я в лучшем месте»
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио заявил, что не намерен переходить в «ПСЖ».
- Скажите, сколько денег потребуется, чтобы забрать вас из Мадрида в «ПСЖ»?
– Спасибо, но нет. Я в лучшем месте, там, где хочу быть. Я всегда буду благодарен «Реалу» за то, что клуб сделал на меня ставку, – сказал Асенсио в интервью ABC.
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