Марко Асенсио о переходе в «ПСЖ»: «Спасибо, но нет. Я в лучшем месте»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио заявил, что не намерен переходить в .

- Скажите, сколько денег потребуется, чтобы забрать вас из в ?

– Спасибо, но нет. Я в лучшем месте, там, где хочу быть. Я всегда буду благодарен «Реалу» за то, что клуб сделал на меня ставку, – сказал Асенсио в интервью ABC.

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