Сергей Фурсенко: «Моя вера в выход «Зенита» в групповой этап Лиги Европы непоколебима»

Президент Сергей Фурсенко выразил уверенность в выходе команды в групповой этап , несмотря на гостевое поражение от «Утрехта» (0:1).

«Команда и Роберто Манчини в отличном настроении. У меня вера есть (в выход в групповой этап), она непоколебима. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть.

Я вас уверяю, что на матч с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка болельщиков является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над , – сказал Фурсенко.

Матч – «Утрехт» состоится в Санкт-Петербурге 24 августа.

Фурсенко о поражении от «Утрехта»: «Тяжело играть через два дня на третий, еще и в Европе»