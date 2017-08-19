Сергей Фурсенко: «Моя вера в выход «Зенита» в групповой этап Лиги Европы непоколебима»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил уверенность в выходе команды в групповой этап Лиги Европы, несмотря на гостевое поражение от «Утрехта» (0:1).
«Команда и Роберто Манчини в отличном настроении. У меня вера есть (в выход в групповой этап), она непоколебима. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть.
Я вас уверяю, что на матч с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка болельщиков является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над «Утрехтом», – сказал Фурсенко.
Матч «Зенит» – «Утрехт» состоится в Санкт-Петербурге 24 августа.
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