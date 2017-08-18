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    Хамес зарабатывает в «Баварии» 6,5 млн евро в год, клуб сможет выкупить его у «Реала за 42 млн

    Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания Хамес Родригес Football Leaks

    Football Leaks опубликовал детали контракта полузащитника Хамеса Родригеса с «Баварией».

    Мюнхенский клуб арендовал колумбийского хавбека у «Реала» этим летом на два сезона.

    Зарплата 26-летнего игрока в «Баварии» составляет 6,5 миллионов евро в год (542 тысячи евро в месяц), он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

    Также предусмотрены бонусы: 250 тысяч евро за 12 забитых мячей в официальных матчах и еще 250 тысяч за 12 голевых передач.

    Аренда Хамеса обойдется мюнхенцам в 13 миллионов евро, которые будут выплачены «Реалу» двумя платежами по 6,5 миллионов.

    В 2019 году «Бавария» сможет выкупить его за 42 миллиона евро.

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