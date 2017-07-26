Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес сравнил мюнхенский клуб со своей бывшей командой – .

«Бавария» – это такой же великий клуб, как и , если не более великий. Я всегда уважал «Баварию».

Когда я размышлял о переходе, я посмотрел на состав и подумал: здесь столько же звезд, сколько и в «Реале», уровень тот же самый!» – сказал Хамес.