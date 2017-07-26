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    Хамес Родригес: «Бавария» – столь же великий клуб, как «Реал», если не более великий»

    Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания Хамес Родригес

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес сравнил мюнхенский клуб со своей бывшей командой – «Реалом».

    «Бавария» – это такой же великий клуб, как и «Реал», если не более великий. Я всегда уважал «Баварию».

    Когда я размышлял о переходе, я посмотрел на состав и подумал: здесь столько же звезд, сколько и в «Реале», уровень тот же самый!» – сказал Хамес.

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