Генеральный продюсер Тина Канделаки рассказала о покупке телеправ на соревнования.

– У нас есть «большие» права — права на крупные спортивные мероприятия. Раскрою вам секрет: там особо не разгуляешься, там очень сильные ограничения по спонсорам. И здесь возникает вопрос, должны ли в России смотреть Лигу чемпионов бесплатно на федеральном канале? Но вы сами видели, мы не показали испанскую лигу, которая подняла стоимость продажи прав — почти кратно. Но до сих пор многие не хотят понять, почему мы ее не показали, и свято верят в то, что это была какая-то конкретная вредность каких-то конкретных людей. Это была не вредность, это была экономическая необоснованность — с точки зрения прогнозируемой доли, рекламного инвентаря, который мы могли бы продать, и тех денег, которые мы могли бы заработать на показах матчей Ла Лиги, никакого экономического объяснения этому не нашлось. Мы все максимально полно и качественно просчитываем.

- В будущем планируете покупать?

– Мы в любом случае боремся за интересующий аудиторию спортивный контент — за разные события, и за Ла Лигу в том числе. Но говорить о том, что в следующем сезоне вы увидите Ла Лигу, с моей стороны было бы опрометчиво. Иногда в переговорах кто-то сдается, а иногда нет. Иногда кто-то понимает, что ему этот рынок важен, а иногда — нет.

Владельцы прав на Ла Лигу смотрят на нас с точки зрения того, что наш рынок им не особо важен, потому что основные деньги они зарабатывают в других странах. Мы считаем такую позицию ошибочной, потому что у нас огромное количество футбольных болельщиков в стране и мы занимаем одну шестую часть суши. Здесь будут долгие переговоры, торги — спешить не надо. Но мы не останавливаемся.

- В 2015 году сообщалось, что «Матч ТВ» готовит запуск собственного информационного агентства. Эта идея еще актуальна?

– Возможно, в какой-то момент это обсуждалось. Сейчас мы — телевизионная информационная служба. Ведь что такое информационное агентство? Это затраты, затраты и еще раз затраты.

Наверное, справедливо наличие больших государственных информационных агентств. Но телеканал «Матч ТВ» — это не государственный канал, это часть субхолдинга, который живет по рыночным правилам. Мы хотим показывать зрителю востребованный спортивный контент и быть самоокупаемыми, – сказал Канделаки.