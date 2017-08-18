Хави Гарсия: «В прессе не совсем правда. Я навсегда останусь одним из болельщиков «Зенита»

Бывший полузащитник Хави Гарсия заявил, что не делал неуважительных высказываний о болельщиках российской команды после перехода в .

«Не знаю, что появилось в прессе, но думаю, что это не совсем правда. Я повторяю, что как моя семья, так и я (мы) провели три прекрасных года в Санкт-Петербурге. И эти годы были замечательными благодаря всем жителям города, и особенно благодаря болельщикам .

Я всегда вас уважал и чувствовал ваше уважение ко мне, и это всегда будет так. Я покинул страну, но всегда останусь одним из болельщиков .

Я желаю лучшего «Зениту» и его страстным болельщикам», – говорится в заявлении Гарсии.

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