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    Хави Гарсия: «На тренировке «Бетиса» шумели громче, чем 50 тысяч фанатов на арене в Санкт-Петербурге»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Бетис Хави Гарсия примера Испания болельщики Лоренцо Серра Феррер

    Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия поделился впечатлениями после перехода в клуб.

    «Я очень рад быть здесь. Думаю, что это видно. У меня были другие варианты, но мне понравился проект этой команды. Это правда, что моя жена родилась здесь. Но самое главное, что привлекло меня, – идеи вице-президента клуба Серры Ферреры.

    Сегодня была моя первая тренировка, и это было невероятно, я такого не ожидал. Люди из города, откуда я приехал, холоднее.

    Я не знаю, сколько болельщиков посетили тренировку, но от них было больше шума, чем на нашем стадионе в Санкт-Петербурге с 50 000 фанатов на трибунах.

    Это одна из причин, почему я перешел. Я хочу играть в Испании, для этого нет места лучше, чем «Бетис», – сказал Гарсия.

    Ранее Гарсия подписал 3-летний контракт с «Бетисом».

    Испанец присоединился к «Зениту» в августе 2014-го. Полузащитник провел 108 матчей и забил семь мячей.

    Подробную статистику Хави Гарсии смотрите здесь.

    Хави Гарсия перешел в «Бетис». И они тут же сняли видео про Россию

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