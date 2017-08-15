Александр Панов: «Я уважаю «Зенит», но «Спартак» – это как любимая женщина»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов рассказал о поддержке московского .

- После матча «Зенит» – «Спартак» вас избили?

– Меня облили пивом. Сзади пытались нанести удары. Один даже ударил, так скажем, исподтишка, из толпы. Но в основном оскорбления звучали.

Конечно, понимаю болельщиков, которые приходят на стадион. Я же для них обычный фанат, таким и был на этот раз. В других городах люди относятся ко мне с уважением. И, кажется, я заслужил, чтобы ко мне относились с уважением.

Я никого не предал. Я в свое время не перешел в , хотя мог перейти спокойно и играть в Москве у Романцева. Если бы все это случилось во время моей карьеры, я мог бы считаться предателем. Хотя сейчас игроки из клуба в клуб перебегают, и многим на это… все равно, в общем.

Обидно, что Быстров играл и там, и там, Дзюба, воспитанник красно-белых, перешел из «Спартака» в . И это считается нормой сегодня. Почему я, бывший игрок , не имею права после карьеры на свой выбор, который мне никто не навязывает?

Если бы мне нравился «Зенит» и я был бы вдохновлен его игрой, то болел бы за этот клуб. Но мне «Зенит» не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет. Я уважаю его, но – это как любимая женщина. Идешь – раз, встретил, влюбился – вот и все. И не знаешь, по каким причинам.

Так же для меня «Спартак»: я пришел и влюбился. Я никогда не был фанатом, а сейчас ощущаю, что такое быть не на поле, а на трибуне. И мне это нравится, я кайфую от этого.

- Вы теперь полноценный член «Фратрии». Как вас приняли красно-белые собратья?

– Тоже по-разному. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Но сейчас я после матча нахожусь среди спартаковских фанатов, и никто мне оскорблений не выкрикивает. Фотографируются и говорят спасибо за игру, за сборную. В этом и есть кайф.

Поймите, эмоции, которые я получал на поле, в сегодняшней жизни негде взять, кроме стадиона. Питерские болельщики эти эмоции могут получить, приехав на «Крестовский», а я, живя в Москве, – приходя на «Спартак», – сказал Панов.