Джефферсон Фарфан: «Матч против «Спартака» – это класико»

Полузащитник Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от матча 7-го тура премьер-лиги со «Спартаком».

Об игре

«Не буду делать прогнозов по поводу своего участия. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма.

Матч против – это класико. В первую очередь для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов. И постарается полностью выложиться. А что произойдет на поле, мы увидим в субботу».

О вызове в сборную Перу

«Вызов в сборную еще раз доказывает, что я работаю, тренируюсь и двигаюсь в правильном направлении».

О «Локомотиве»

«Предложения действительно были, но я решил остаться в «Локомотиве». Это мой новый вызов, я сам его принял.

Меня здесь очень хорошо приняли, поэтому даже не задумывался о переходе в другой клуб. Даст бог, проведу очень долгое время в «Локомотиве».

Мне очень приятно, как ко мне относятся одноклубники, тренерский штаб, президент клуба, болельщики».

О позиции на поле

«За свою карьеру я играл на всех позициях, кроме вратаря. Я профессионал и с этим у меня проблем нет.

Если тренер видит, что мне нужно заполнить брешь, то я готов сыграть и в центре нападения, и в полузащите, и даже защитника. Если потребуется, то во время матча могу встать в ворота, правда, для этого мне нужно немного потренироваться».