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    Джефферсон Фарфан: «Матч против «Спартака» – это класико»

    Теги Спартак Локомотив Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия сборная Перу

    Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от матча 7-го тура премьер-лиги со «Спартаком».

    Об игре

    «Не буду делать прогнозов по поводу своего участия. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма.

    Матч против «Спартака» – это класико. В первую очередь для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов. И «Локомотив» постарается полностью выложиться. А что произойдет на поле, мы увидим в субботу».

    О вызове в сборную Перу

    «Вызов в сборную еще раз доказывает, что я работаю, тренируюсь и двигаюсь в правильном направлении».

    О «Локомотиве»

    «Предложения действительно были, но я решил остаться в «Локомотиве». Это мой новый вызов, я сам его принял.

    Меня здесь очень хорошо приняли, поэтому даже не задумывался о переходе в другой клуб. Даст бог, проведу очень долгое время в «Локомотиве».

    Мне очень приятно, как ко мне относятся одноклубники, тренерский штаб, президент клуба, болельщики».

    О позиции на поле

    «За свою карьеру я играл на всех позициях, кроме вратаря. Я профессионал и с этим у меня проблем нет.

    Если тренер видит, что мне нужно заполнить брешь, то я готов сыграть и в центре нападения, и в полузащите, и даже защитника. Если потребуется, то во время матча могу встать в ворота, правда, для этого мне нужно немного потренироваться».

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