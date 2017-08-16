Илья Геркус: «Есть уверенность в положительном результате в матче со «Спартаком»
Президент «Локомотива» Илья Геркус высказался в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака», который состоится 19 августа.
«Приглашаем наших болельщиков присоединиться к сектору активной поддержки, который будет на стадионе «Спартака». Билеты еще есть в продаже.
Уверен, что выступим очень достойно. Есть уверенность в положительном результате», — сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».
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