Илья Геркус: «Есть уверенность в положительном результате в матче со «Спартаком»

Президент «Локомотива» Илья Геркус высказался в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против , который состоится 19 августа.

«Приглашаем наших болельщиков присоединиться к сектору активной поддержки, который будет на стадионе «Спартака». Билеты еще есть в продаже.

Уверен, что выступим очень достойно. Есть уверенность в положительном результате», — сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».