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    Илья Геркус: «Есть уверенность в положительном результате в матче со «Спартаком»

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус высказался в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака», который состоится 19 августа.

    «Приглашаем наших болельщиков присоединиться к сектору активной поддержки, который будет на стадионе «Спартака». Билеты еще есть в продаже.

    Уверен, что выступим очень достойно. Есть уверенность в положительном результате», — сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

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