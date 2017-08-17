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    «Реал» — «Барселона». Месси оскорбил Серхио Рамоса после провокации

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос примера Испания фото Суперкубок Испании

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси оскорбил защитника «Реала» Серхио Рамоса во время ответного матча за Суперкубок Испании (0:2, первая игра – 1:3) в ответ на провокацию.

    В середине второго тайма Месси готовился исполнить штрафной удар, но Рамос не стал передавать ему мяч, а бросил его над головой аргентинца.

    В ответ Месси назвал Рамоса ублюдком.

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