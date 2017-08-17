«Реал» — «Барселона». Месси оскорбил Серхио Рамоса после провокации
Форвард «Барселоны» Лионель Месси оскорбил защитника «Реала» Серхио Рамоса во время ответного матча за Суперкубок Испании (0:2, первая игра – 1:3) в ответ на провокацию.
В середине второго тайма Месси готовился исполнить штрафной удар, но Рамос не стал передавать ему мяч, а бросил его над головой аргентинца.
В ответ Месси назвал Рамоса ублюдком.
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