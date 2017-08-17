Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жерар Пике: «Впервые за 9 лет осознаю, что «Барселона» хуже «Реала»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания Суперкубок Испании

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от «Реала» в ответном матче за Суперкубок Испании (0:2, первая игра – 1:3).

    «Сезон очень длинный, еще есть время прибавить. Но впервые за девять лет в «Барселоне» осознаю, что мы хуже «Реала». Да, в прошлом сезоне они выиграли Лигу чемпионов, но не так давно мы побеждали их в Мадриде.

    Как команда и клуб сейчас мы переживаем не лучший момент. Мы должны стараться двигаться вперед. Нам важно пережить это поражение и признать, что «Реал» был лучше», – сказал Пике.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться