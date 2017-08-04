Сергей Фурсенко: «Утрехт» – это голландский середняк, вполне проходимый»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о сопернике по раунду плей-офф Лиги Европы «Утрехте».
«Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый. У соперника определенные проблемы с нападающим, получившим травму. Еще пять человек новых в составе.
«Утрехт» не входит в топ-3 голландского чемпионата, это середняк лиги. Плюс мы первый матч на выезде играем, это тоже хорошо», — сказал Фурсенко.
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