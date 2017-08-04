Президент Сергей Фурсенко поделился мнением о сопернике по раунду плей-офф «Утрехте».

«Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый. У соперника определенные проблемы с нападающим, получившим травму. Еще пять человек новых в составе.

не входит в топ-3 голландского чемпионата, это середняк лиги. Плюс мы первый матч на выезде играем, это тоже хорошо», — сказал Фурсенко.

«Зенит» встретится с «Утрехтом» в 4-м раунде Лиги Европы