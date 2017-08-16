Дембеле провел тренировку в «Боруссии» отдельно от команды

Форвард дортмундской Усман Дембеле, отстраненный от команды не неопределенный срок из-за пропуска тренировки, вернулся к занятиям.

Накануне 20-летний француз провел тренировку на базе клуба в индивидуальном порядке, игроку запрещено общаться с одноклубниками.

Ранее «Боруссия» отказалась продать Дембеле «Барселоне» за 130 миллионов евро, но готова отпустить его за 120 млн плюс 30 млн в виде бонусов.

«Барселона» может увеличить предложение по Дембеле до 140 млн евро