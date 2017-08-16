Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дембеле провел тренировку в «Боруссии» отдельно от команды

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Усман Дембеле

    Форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле, отстраненный от команды не неопределенный срок из-за пропуска тренировки, вернулся к занятиям.

    Накануне 20-летний француз провел тренировку на базе клуба в индивидуальном порядке, игроку запрещено общаться с одноклубниками.

    Ранее «Боруссия» отказалась продать Дембеле «Барселоне» за 130 миллионов евро, но готова отпустить его за 120 млн плюс 30 млн в виде бонусов.

    «Барселона» может увеличить предложение по Дембеле до 140 млн евро

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться