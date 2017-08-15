Sport.es: «Барселона» заплатит за Коутиньо и Дембеле 200 млн евро
«Барселона» в ближайшие дни объявит о трансферах хавбеков «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и «Боруссии» Усмана Дембеле.
На усилении состава настаивает полузащитник Серджи Бускетс и другие футболисты «Барселоны» после поражения от «Реала» (1:3) в первом матче за Суперкубок Испании, сообщает Sport.es.
За каждого каталонцы готовы заплатить по 100 миллионов евро.
Статистику Коутиньо можно посомтреть здесь, Дембеле – здесь.
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