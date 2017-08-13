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    Андрей Лунев: «Удалять меня надо было, наказывать»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Ахмат Андрей Лунев Игорь Федотов

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что заслуживал удаления в матче чемпионата России против «Ахмата» (4:0).

    «Чуть не рассчитал отскок, он быстренький был. Мне показалось, что я сыграл на линии, но посмотрели и сказали, что за пределами. Удалять меня надо было, наказывать. Ошибка моя», – сказал Лунев.

    Матч судила бригада Игоря Федотова.

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