Андрей Лунев: «Удалять меня надо было, наказывать»
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что заслуживал удаления в матче чемпионата России против «Ахмата» (4:0).
«Чуть не рассчитал отскок, он быстренький был. Мне показалось, что я сыграл на линии, но посмотрели и сказали, что за пределами. Удалять меня надо было, наказывать. Ошибка моя», – сказал Лунев.
Матч судила бригада Игоря Федотова.
Опрос
Кто остановит «Зенит»?
9622 голосa 72
- Локомотив6%
- ЦСКА17%
- Спартак13%
- Никто. Зенит - чемпион64%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.