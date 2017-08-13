Андрей Лунев: «Удалять меня надо было, наказывать»

Голкипер Андрей Лунев заявил, что заслуживал удаления в матче чемпионата России против (4:0).

«Чуть не рассчитал отскок, он быстренький был. Мне показалось, что я сыграл на линии, но посмотрели и сказали, что за пределами. Удалять меня надо было, наказывать. Ошибка моя», – сказал Лунев.

Матч судила бригада Игоря Федотова.

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