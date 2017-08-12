Илья Геркус: «Локомотив» рассматривал Дзюбу, но не сложилось. Будет другой игрок, вероятно, легионер»

Президент Илья Геркус подтвердил, что клуб рассматривал возможность приобретения форварда .

«Рассматривали ли Дзюбу? Да, но не сложилось. Будет другой игрок, хотя никогда не говори никогда, время еще есть. Просто должны совпасть желания трех сторон – обоих клубов и игрока.

Надеемся до конца трансферного окна приобрести нападающего. Сейчас более вероятен легионер, но все может быть.

В принципе бывает, что срываются уже подписанные трансферы, и мы сами были тому свидетелями, когда договор между клубами был готов, а игрок отказывался ставить свою подпись. Такое было даже с нами этой зимой», – сообщил Геркус.