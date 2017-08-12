Илья Геркус: «Локомотив» рассматривал Дзюбу, но не сложилось. Будет другой игрок, вероятно, легионер»
Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что клуб рассматривал возможность приобретения форварда Артема Дзюбы.
«Рассматривали ли Дзюбу? Да, но не сложилось. Будет другой игрок, хотя никогда не говори никогда, время еще есть. Просто должны совпасть желания трех сторон – обоих клубов и игрока.
Надеемся до конца трансферного окна приобрести нападающего. Сейчас более вероятен легионер, но все может быть.
В принципе бывает, что срываются уже подписанные трансферы, и мы сами были тому свидетелями, когда договор между клубами был готов, а игрок отказывался ставить свою подпись. Такое было даже с нами этой зимой», – сообщил Геркус.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.