Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Илья Геркус: «Локомотив» рассматривал Дзюбу, но не сложилось. Будет другой игрок, вероятно, легионер»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что клуб рассматривал возможность приобретения форварда Артема Дзюбы

    «Рассматривали ли Дзюбу? Да, но не сложилось. Будет другой игрок, хотя никогда не говори никогда, время еще есть. Просто должны совпасть желания трех сторон – обоих клубов и игрока.

    Надеемся до конца трансферного окна приобрести нападающего. Сейчас более вероятен легионер, но все может быть.

    В принципе бывает, что срываются уже подписанные трансферы, и мы сами были тому свидетелями, когда договор между клубами был готов, а игрок отказывался ставить свою подпись. Такое было даже с нами этой зимой», – сообщил Геркус. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться