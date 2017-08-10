Дзюба отказался от перехода в «Локомотив»
Комментатор «НТВ-Плюс» Дмитрий Шнякин сообщил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не заинтересован в переходе в «Локомотив».
Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят арендовать 28-летнего игрока.
«Ведется очень серьезная работа по поиску возможного сменщика Ари. Довольно высокопоставленное лицо в «Локомотиве» доверило мне следующую информацию. Клуб действительно вел переговоры с Дзюбой, но игрок отказывается переходить в «Локомотив».
Да и «Зенит» не так чтобы этого хочет», — сказал Шнякин в эфире телеканала «Наш футбол».
Накануне стало известно, что на Дзюбу также претендует «Фенербахче».
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