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    Дзюба отказался от перехода в «Локомотив»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Шнякин

    Комментатор «НТВ-Плюс» Дмитрий Шнякин сообщил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не заинтересован в переходе в «Локомотив».

    Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят арендовать 28-летнего игрока.

    «Ведется очень серьезная работа по поиску возможного сменщика Ари. Довольно высокопоставленное лицо в «Локомотиве» доверило мне следующую информацию. Клуб действительно вел переговоры с Дзюбой, но игрок отказывается переходить в «Локомотив».

    Да и «Зенит» не так чтобы этого хочет», — сказал Шнякин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Накануне стало известно, что на Дзюбу также претендует «Фенербахче».

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