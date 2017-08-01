Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о том, что форвард Артем Дзюба может на правах аренды перейти в «Локомотив».

«Эта работа журналистов. Человека один раз не поставят в состав, и его сразу отправляют в другую команду.

Но почему? У него же контракт! А в говорят, что готовы взять его на пониженную зарплату. Зачем идти на такое истязание?!

Он лучший бомбардир «Зенита» прошлого сезона. Просто нужно немного добавить. Видели, с каким рвением он вышел на замену в поединке с ?! Они все вольются в игру Манчини», – сказал Орлов.