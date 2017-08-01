Геннадий Орлов: «В «Локомотиве» готовы взять Дзюбу на пониженную зарплату. Зачем идти на такое истязание?»
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может на правах аренды перейти в «Локомотив».
«Эта работа журналистов. Человека один раз не поставят в состав, и его сразу отправляют в другую команду.
Но почему? У него же контракт! А в «Локомотиве» говорят, что готовы взять его на пониженную зарплату. Зачем идти на такое истязание?!
Он лучший бомбардир «Зенита» прошлого сезона. Просто нужно немного добавить. Видели, с каким рвением он вышел на замену в поединке с «Тосно»?! Они все вольются в игру Манчини», – сказал Орлов.
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