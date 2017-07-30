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    Сергей Фурсенко: «Вопрос об уходе Дзюбы не обсуждался. «Зенит» на него рассчитывает»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал новость о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив» на правах аренды.

    «Первый раз слышу о том, что Дзюба может покинуть «Зенит».

    Вопрос о его уходе не обсуждался, в клубе на него рассчитывают», – сказал Фурсенко.

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