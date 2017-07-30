Сергей Фурсенко: «Вопрос об уходе Дзюбы не обсуждался. «Зенит» на него рассчитывает»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал новость о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив» на правах аренды.
«Первый раз слышу о том, что Дзюба может покинуть «Зенит».
Вопрос о его уходе не обсуждался, в клубе на него рассчитывают», – сказал Фурсенко.
Евгений Гинер о возможном появлении Дзюбы в ЦСКА: «Воспитанники «Барселоны» не переходили в «Реал»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.