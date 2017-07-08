Владелец Леонид Федун поделился ожиданиями от выступлений команды в Лиге чемпионов.

«Давайте откровенно: чтобы там достойно выступить, нужно иметь другой уровень игроков, но мы постараемся конкурировать.

Соперники в Лиге чемпионов? Хотелось бы получить какую-нибудь английскую команду. Без разницы. Каррера мечтает о . Увидим», – сказал Федун.