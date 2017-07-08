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    Леонид Федун о Лиге чемпионов: «Для достойного выступления нужно иметь другой уровень игроков»

    Теги Спартак Леонид Федун Челси Лига чемпионов Массимо Каррера

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступлений команды в Лиге чемпионов.

    «Давайте откровенно: чтобы там достойно выступить, нужно иметь другой уровень игроков, но мы постараемся конкурировать.

    Соперники в Лиге чемпионов? Хотелось бы получить какую-нибудь английскую команду. Без разницы. Каррера мечтает о «Челси». Увидим», – сказал Федун.

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