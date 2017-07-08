Леонид Федун о Лиге чемпионов: «Для достойного выступления нужно иметь другой уровень игроков»
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступлений команды в Лиге чемпионов.
«Давайте откровенно: чтобы там достойно выступить, нужно иметь другой уровень игроков, но мы постараемся конкурировать.
Соперники в Лиге чемпионов? Хотелось бы получить какую-нибудь английскую команду. Без разницы. Каррера мечтает о «Челси». Увидим», – сказал Федун.
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