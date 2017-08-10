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    TMW: трансфер Луана в «Спартак» согласован

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    Нападающий «Гремио» Луан Виейра близок к переходу в «Спартак», утверждает в своем эксклюзивном материале TMW.

    Буквально несколько часов назад руководство красно-белых приняло финансовые условия бразильского клуба по трансферу 24-летнего форварда.

    Ранее стало известно, что за молодого бразильца «Спартак» заплатит 24,3 миллиона евро.

    Сегодня Луан получил свой первый вызов в первую сборную Бразилии.

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