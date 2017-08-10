TMW: трансфер Луана в «Спартак» согласован

Нападающий «Гремио» Луан Виейра близок к переходу в , утверждает в своем эксклюзивном материале TMW.

Буквально несколько часов назад руководство красно-белых приняло финансовые условия бразильского клуба по трансферу 24-летнего форварда.

Ранее стало известно, что за молодого бразильца «Спартак» заплатит 24,3 миллиона евро.

Сегодня Луан получил свой первый вызов в первую сборную Бразилии.