TMW: трансфер Луана в «Спартак» согласован
Нападающий «Гремио» Луан Виейра близок к переходу в «Спартак», утверждает в своем эксклюзивном материале TMW.
Буквально несколько часов назад руководство красно-белых приняло финансовые условия бразильского клуба по трансферу 24-летнего форварда.
Ранее стало известно, что за молодого бразильца «Спартак» заплатит 24,3 миллиона евро.
Сегодня Луан получил свой первый вызов в первую сборную Бразилии.
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