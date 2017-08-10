Тите о возможном переходе Луана в «Спартак»: «Я не вправе давать ему совет. Переходи туда, где будешь счастлив»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о вызове нападающего «Гремио» Луана, который в ближайшее время может перейти в московский .

«Луан отлично выступил на Олимпиаде, сейчас он играет очень стабильно. Он хорошо оснащен технически и выступает за команду, которая больше всего забивает в Бразилии. Считаю, что он заслужил свой вызов.

Какой я могу дать ему совет по поводу того, уходить или не уходить ему из ? Я не вправе давать ему совет. Я должен знать свои рамки, будучи тренером национальной команды.

Я не должен направлять людей к их каким-то целям. Я могу сейчас выдать какую-то информацию, и ценник на него вырастет. Но это не моя работа.

Моя работа быть честным. Она вписывается в контекст: «Переходи туда, где ты будешь счастлив», – сказал Тите.