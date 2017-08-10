«Боруссия» временно отстранила Дембеле за пропуск тренировки
Дортмундская «Боруссия» накажет нападающего Усмана Дембеле за пропуск тренировки.
«Усман Дембеле сегодня пропустил тренировку «Боруссии». Мы, безусловно, применим санкции после этого нарушения дисциплины.
После консультации с главным тренером принято решение отстранить игрока от тренировок и от участия в матче на этих выходных», – заявил спортивный директор дортмундской Михаэль Цорк.
Функционер подчеркнул, что слухи о том, что Дембеле покинет клуб в это межсезонье, не соответствует действительности.
Ранее «Боруссия» подтвердила, что предложение «Барселоны» по Дембеле отклонено
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