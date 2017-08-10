«Боруссия» временно отстранила Дембеле за пропуск тренировки

Дортмундская «Боруссия» накажет нападающего Усмана Дембеле за пропуск тренировки.

«Усман Дембеле сегодня пропустил тренировку . Мы, безусловно, применим санкции после этого нарушения дисциплины.

После консультации с главным тренером принято решение отстранить игрока от тренировок и от участия в матче на этих выходных», – заявил спортивный директор дортмундской .

Функционер подчеркнул, что слухи о том, что Дембеле покинет клуб в это межсезонье, не соответствует действительности.

Ранее «Боруссия» подтвердила, что предложение «Барселоны» по Дембеле отклонено