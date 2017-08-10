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    Mundo Deportivo: «Реал» включился в борьбу за Усмана Дембеле

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле входит в список потенциальных новичков «Реала».

    Мадридскому клубу пока не удается осуществить трансфер форварда «Монако» Килиана Мбаппе, и Дембеле рассматривается в качестве альтернативного варианта.

    Кроме того, руководство «Реала» не против еще одной победы на трансферном рынке над «Барселоной». Ранее мадридцы подписали защитника Тео Эрнандеса и хавбека Дани Себальоса, на которых претендовали каталонцы.

    «Боруссия» оценила Дембеле в 150 миллионов евро. «Барселона» не хочет спешить со сделкой, чтобы не переплатить. В клубе надеются, что свою роль сыграет желание игрока выступать за их команду.

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