El Gol Digital: «Зенит» готов предложить «Валенсии» 23 млн евро и Хави Гарсию за Гарая
«Зенит» намерен вернуть защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая, на которого также претендуют «Ювентус», «Интер» и «Спартак».
За 30-летнего аргентинца питерцы готовы заплатить 23 миллиона евро и включить в сделку Хави Гарсию – «Валенсия» как раз находится в поиске опорного хавбека.
Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с Гараем контракт на 5 млн в год и готов предложить за игрока 20 млн, тогда как «Валенсия» требует 25.
Сообщалось также, что Хави Гарсия близок к переходу в «Бетис» за 1,5 млн евро.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.