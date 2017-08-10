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    El Gol Digital: «Зенит» готов предложить «Валенсии» 23 млн евро и Хави Гарсию за Гарая

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Валенсия Хави Гарсия Эсекиэль Гарай примера Испания возможные трансферы

    «Зенит» намерен вернуть защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая, на которого также претендуют «Ювентус», «Интер» и «Спартак».

    За 30-летнего аргентинца питерцы готовы заплатить 23 миллиона евро и включить в сделку Хави Гарсию – «Валенсия» как раз находится в поиске опорного хавбека.

    Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с Гараем контракт на 5 млн в год и готов предложить за игрока 20 млн, тогда как «Валенсия» требует 25.

    Сообщалось также, что Хави Гарсия близок к переходу в «Бетис» за 1,5 млн евро.

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