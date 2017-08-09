Полузащитник Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону».

Делегация каталонцев во главе с генеральным директором Оскаром Грау прибыла в Ливерпуль и достигла с мерсисайдцами принципиальной договоренности о трансфере 25-летнего бразильца за 90 миллионов евро плюс 30 млн в виде бонусов.

рассматривает Коутиньо в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможного дублера для форвардов.

Ранее стало известно, что Коутиньо уже согласовал с сине-гранатовыми 5-летний контракт.