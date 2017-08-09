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    ESPN: «Барселона» согласовала трансфер Коутиньо за 120 млн евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону».

    Делегация каталонцев во главе с генеральным директором Оскаром Грау прибыла в Ливерпуль и достигла с мерсисайдцами принципиальной договоренности о трансфере 25-летнего бразильца за 90 миллионов евро плюс 30 млн в виде бонусов.

    «Барселона» рассматривает Коутиньо в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможного дублера для форвардов.

    Ранее стало известно, что Коутиньо уже согласовал с сине-гранатовыми 5-летний контракт.

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    Кем «Барселоне» лучше всего заменить Неймара?

    55973 голосa 32
    • Филиппе Коутиньо
      19%
    • Антуан Гризманн
      12%
    • Пауло Дибала
      26%
    • Усман Дембеле
      17%
    • Килиан Мбаппе
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