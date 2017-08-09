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    Marca: «Боруссия» Д не продаст Дембеле «Барселоне» дешевле 150 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Рауль Санллехи Усман Дембеле

    Дортмундская «Боруссия» не собирается отпускать форварда Усмана Дембеле в «Барселону» менее чем за 150 миллионов евро.

    Немецкий клуб увеличил сумму компенсации за 20-летнего француза после того, как каталонцы продали нападающего Неймара «ПСЖ» за 222 млн.

    Директор «Барселоны» Рауль Санллехи, прибывший на переговоры в Дортмунд, попытается сбить цену до 120 млн.

    Ранее стало известно, что «Барселона» уже согласовала с Дембеле личный контракт.

    Kicker: «Боруссия» Д готова продать Дембеле «Барселоне» за 120 млн евро

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    Кем «Барселоне» лучше всего заменить Неймара?

    55648 голосов 32
    • Филиппе Коутиньо
      19%
    • Антуан Гризманн
      12%
    • Пауло Дибала
      26%
    • Усман Дембеле
      17%
    • Килиан Мбаппе
      9%
    • Анхель Ди Мария
      10%
    • Не надо никого менять, Неймар останется
      7%

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