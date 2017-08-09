я «Боруссия» не собирается отпускать форварда Усмана Дембеле в «Барселону» менее чем за 150 миллионов евро.

Немецкий клуб увеличил сумму компенсации за 20-летнего француза после того, как каталонцы продали нападающего Неймара «ПСЖ» за 222 млн.

Директор «Барселоны» Рауль Санллехи, прибывший на переговоры в Дортмунд, попытается сбить цену до 120 млн.

Ранее стало известно, что уже согласовала с Дембеле личный контракт.

Kicker: «Боруссия» Д готова продать Дембеле «Барселоне» за 120 млн евро