Marca: «Боруссия» Д не продаст Дембеле «Барселоне» дешевле 150 млн евро
Дортмундская «Боруссия» не собирается отпускать форварда Усмана Дембеле в «Барселону» менее чем за 150 миллионов евро.
Немецкий клуб увеличил сумму компенсации за 20-летнего француза после того, как каталонцы продали нападающего Неймара «ПСЖ» за 222 млн.
Директор «Барселоны» Рауль Санллехи, прибывший на переговоры в Дортмунд, попытается сбить цену до 120 млн.
Ранее стало известно, что «Барселона» уже согласовала с Дембеле личный контракт.
Kicker: «Боруссия» Д готова продать Дембеле «Барселоне» за 120 млн евро
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- Филиппе Коутиньо19%
- Антуан Гризманн12%
- Пауло Дибала26%
- Усман Дембеле17%
- Килиан Мбаппе9%
- Анхель Ди Мария10%
- Не надо никого менять, Неймар останется7%
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