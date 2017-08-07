Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» предложила «Боруссии» 70 млн евро и бонусы за Дембеле

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    «Барселона» сделала официальное предложение дортмундской «Боруссии» о трансфере форварда Усмана Дембеле.

    Каталонцы изъявили желание заплатить за 20-летнего француза 70 миллионов евро плюс бонусы.

    Ранее сообщалось, что немецкий клуб хотел бы сохранить Дембеле хотя бы на один сезон.

    Ханс-Йоахим Ватцке: «Сто миллионов евро за Дембеле – это недостаточно»

    «Барселона» надеется оформить трансфер Дембеле к понедельнику

    Опрос

    Кем «Барселоне» лучше всего заменить Неймара?

    54831 голос 32
    • Филиппе Коутиньо
      19%
    • Антуан Гризманн
      12%
    • Пауло Дибала
      26%
    • Усман Дембеле
      17%
    • Килиан Мбаппе
      9%
    • Анхель Ди Мария
      10%
    • Не надо никого менять, Неймар останется
      7%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться