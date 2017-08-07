«Барселона» предложила «Боруссии» 70 млн евро и бонусы за Дембеле

сделала официальное предложение дортмундской «Боруссии» о трансфере форварда .

Каталонцы изъявили желание заплатить за 20-летнего француза 70 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хотел бы сохранить Дембеле хотя бы на один сезон.

Ханс-Йоахим Ватцке: «Сто миллионов евро за Дембеле – это недостаточно»

«Барселона» надеется оформить трансфер Дембеле к понедельнику