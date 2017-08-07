«Барселона» предложила «Боруссии» 70 млн евро и бонусы за Дембеле
«Барселона» сделала официальное предложение дортмундской «Боруссии» о трансфере форварда Усмана Дембеле.
Каталонцы изъявили желание заплатить за 20-летнего француза 70 миллионов евро плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб хотел бы сохранить Дембеле хотя бы на один сезон.
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