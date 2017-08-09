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    «Боруссия» Д готова продать Дембеле «Барселоне» за 120 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    Стала известна сумма, за которую дортмундская «Боруссия» согласна расстаться с форвардом Усманом Дембеле, на которого претендует «Барселона».

    Немецкий клуб готов продать 20-летнего француза за 120 миллионов евро. Делегация каталонцев уже прибыла в Дортмунд на переговоры.

    Ранее стало известно, что стартовое предложение «Барселоны» по Дембеле составило 70 млн плюс бонусы.

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    • Антуан Гризманн
      12%
    • Пауло Дибала
      26%
    • Усман Дембеле
      17%
    • Килиан Мбаппе
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