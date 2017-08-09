«Боруссия» Д готова продать Дембеле «Барселоне» за 120 млн евро

Стала известна сумма, за которую дортмундская «Боруссия» согласна расстаться с форвардом Усманом Дембеле, на которого претендует .

Немецкий клуб готов продать 20-летнего француза за 120 миллионов евро. Делегация каталонцев уже прибыла в Дортмунд на переговоры.

Ранее стало известно, что стартовое предложение «Барселоны» по Дембеле составило 70 млн плюс бонусы.

Ханс-Йоахим Ватцке: «Сто миллионов евро за Дембеле – это недостаточно»