«Боруссия» Д готова продать Дембеле «Барселоне» за 120 млн евро
Стала известна сумма, за которую дортмундская «Боруссия» согласна расстаться с форвардом Усманом Дембеле, на которого претендует «Барселона».
Немецкий клуб готов продать 20-летнего француза за 120 миллионов евро. Делегация каталонцев уже прибыла в Дортмунд на переговоры.
Ранее стало известно, что стартовое предложение «Барселоны» по Дембеле составило 70 млн плюс бонусы.
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