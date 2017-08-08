Главный тренер Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом» после крупного поражения от .

– У есть все, чтобы завоевать титул. Наше дело – отдаваться по-максимуму. Но если другие сильнее, то ничего не поделаешь.

– Почему выбрали именно такую такую тактику на матч с «Зенитом»? Не считаете ошибкой невыход с первых минут?

– Зе Луиш не играл с «Зенитом» с первых минут, потому что на неделе у него была проблема с коленом. Не хотел им рисковать. Мы играли по 4-2-3-1, как и обычно. В фазе без мяча мы играли 4-1-4-1, как и с .

– Можно ли сказать, что поражение вышло своевременным, ведь скоро играть с ?

– Поражения никогда не бывают кстати. Безусловно, из таких неудач нужно делать выводы. Они могут быть полезны, если позитивно к ним подходить. Мы проанализировали все допущенные ошибки, надеюсь, больше таких поражений не будет.

– Читаете прессу после поражений?

– Прежде всего я читаю прессу именно тогда, когда мы проигрываем. Мне интересны мнения: что думают о команде и тренере.

– Сейчас очень много критики льется на Глушакова. Был ли у вас с ним разговор?

– Я никогда не говорю о том или ином футболисте персонально, люблю рассуждать об игре команды.

– Согласны ли с всесторонней критикой Реброва после «Зенита»? Определились ли с голкипером на матч с ?

– Нет, еще не определился. Критика имеет право быть, когда ты проигрываешь 1:5. Но думаю, критики заслуживает не только Ребров, а вся команда. Мы проиграли не из-за Реброва. проиграл как команда.

– Собираетесь ли освежить состав на матч с ? Почему в этом сезоне совсем не играют Жано и Петкович?

– При выборе футболистов я отталкиваюсь, исходя из соперников. Когда один футболист играет на месте другого – не потому, что он мне больше нравится, а многое зависит от оппонента. Собираюсь ли я освежить состав на «Арсенал»? Да. Но естественно я не скажу вам, кого именно выпущу, – сказал Каррера.