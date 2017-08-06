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    Массимо Каррера: «Подарили «Зениту» два гола в первом тайме»

    Теги Спартак Зенит Артем Ребров Роберто Манчини Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча чемпионата России против «Зенита» (1:5).

    – В чем главные причины поражения?

    – Мы играли против сильной команды. В первом тайме подарили им два гола после двух индивидуальных ошибок. Во втором тайме постарались создавать, но они были очень сильны в контратаках.

    – Почему было так много ошибок?

    – Это индивидуальные ошибки, в футболе это происходит, кто их не делает – не играет в футбол. Если бы никто не ошибался – то счет всегда был бы 0:0.

    – Пообщались ли вы с Манчини?

    – Поздравил Манчини после финального свистка, больше я его не видел.

    – Выдержит ли команда такое поражение психологически?

    – Мы должны идти вперед, работать, через три дня очередной матч, надо работать и работать.

    – Подбодрили ли вы Реброва?

    – Когда команде забивают пять голов, это никогда не вина вратаря – это вина всей команды, – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Вот для такого строили «Зенит-Арену»

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