Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча чемпионата России против (1:5).

– В чем главные причины поражения?

– Мы играли против сильной команды. В первом тайме подарили им два гола после двух индивидуальных ошибок. Во втором тайме постарались создавать, но они были очень сильны в контратаках.

– Почему было так много ошибок?

– Это индивидуальные ошибки, в футболе это происходит, кто их не делает – не играет в футбол. Если бы никто не ошибался – то счет всегда был бы 0:0.

– Пообщались ли вы с Манчини?

– Поздравил Манчини после финального свистка, больше я его не видел.

– Выдержит ли команда такое поражение психологически?

– Мы должны идти вперед, работать, через три дня очередной матч, надо работать и работать.

– Подбодрили ли вы Реброва?

– Когда команде забивают пять голов, это никогда не вина вратаря – это вина всей команды, – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш Футбол».

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