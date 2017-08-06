Массимо Каррера: «Подарили «Зениту» два гола в первом тайме»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча чемпионата России против «Зенита» (1:5).
– В чем главные причины поражения?
– Мы играли против сильной команды. В первом тайме подарили им два гола после двух индивидуальных ошибок. Во втором тайме постарались создавать, но они были очень сильны в контратаках.
– Почему было так много ошибок?
– Это индивидуальные ошибки, в футболе это происходит, кто их не делает – не играет в футбол. Если бы никто не ошибался – то счет всегда был бы 0:0.
– Пообщались ли вы с Манчини?
– Поздравил Манчини после финального свистка, больше я его не видел.
– Выдержит ли команда такое поражение психологически?
– Мы должны идти вперед, работать, через три дня очередной матч, надо работать и работать.
– Подбодрили ли вы Реброва?
– Когда команде забивают пять голов, это никогда не вина вратаря – это вина всей команды, – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш Футбол».
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