Главный тренер Массимо Каррера поделился впечатлениями от поражения в матче с (1:5).

– Все поражения под вашим руководством были крупными, кроме «Уфы». Почему так?

– Потому что в футболе так бывает. Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.

– Оцените ошибку Реброва, которую он допустил. Она закрывает ему путь в ворота на следующий матч?

– Нет, не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет, имеет право на ошибку. Я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но совершили две индивидуальные ошибки, которыми они воспользовались. «Зенит» провел хороший матч, это хорошая команда. Когда ты ведешь, у тебя другой настрой.

– Вы упомянули две индивидуальные ошибки. Почему они произошли?

– Нет, повторюсь, если бы никто не ошибался, матчи заканчивались бы 0:0. Увы, ошибки совершили мы.

– Оцените поступок Луиса Адриано. Стычка там была.

– Я считаю, что команда может проигрывать, но нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.

– Как оцените дебют Пашалича? Не сказал ли он, что хочет уехать побыстрее после такого?

– Нет. Сейчас я не могу дать оценку его игре. Он всего два раза тренировался с нами, – сказал Каррера.

Вот для такого строили «Зенит-Арену»