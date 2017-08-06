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    Массимо Каррера: «Предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1»

    Теги Спартак Зенит Артем Ребров Луис Адриано Премьер-лига Россия Массимо Каррера Марио Пашалич

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:5).

    – Все поражения под вашим руководством были крупными, кроме «Уфы». Почему так?

    – Потому что в футболе так бывает. Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.

    – Оцените ошибку Реброва, которую он допустил. Она закрывает ему путь в ворота на следующий матч?

    – Нет, не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет, имеет право на ошибку. Я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но совершили две индивидуальные ошибки, которыми они воспользовались. «Зенит» провел хороший матч, это хорошая команда. Когда ты ведешь, у тебя другой настрой.

    – Вы упомянули две индивидуальные ошибки. Почему они произошли?

    – Нет, повторюсь, если бы никто не ошибался, матчи заканчивались бы 0:0. Увы, ошибки совершили мы.

    – Оцените поступок Луиса Адриано. Стычка там была.

    – Я считаю, что команда может проигрывать, но нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.

    – Как оцените дебют Пашалича? Не сказал ли он, что хочет уехать побыстрее после такого?

    – Нет. Сейчас я не могу дать оценку его игре. Он всего два раза тренировался с нами, – сказал Каррера.

    Вот для такого строили «Зенит-Арену»

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