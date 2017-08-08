Фурсенко опроверг возвращение «Зенита» на «Петровский» из-за ремонта крыши «Крестовского»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал новость о том, что из-за ремонта крыши «Крестовского» клуб может провести несколько игр на «Петровском».
«Мы будем играть только на Крестовском (острове)», – сказал Фурсенко.
Во время матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» (5:1) стало известно о многочисленных протечках в крыше стадиона в Санкт-Петербурге.
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