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    Фурсенко опроверг возвращение «Зенита» на «Петровский» из-за ремонта крыши «Крестовского»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Петровский Премьер-лига Россия Крестовский

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал новость о том, что из-за ремонта крыши «Крестовского» клуб может провести несколько игр на «Петровском».

    «Мы будем играть только на Крестовском (острове)», – сказал Фурсенко.

    Во время матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» (5:1) стало известно о многочисленных протечках в крыше стадиона в Санкт-Петербурге.

    Вот для такого строили «Зенит-Арену»

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