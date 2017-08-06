Александр Кокорин: «Спартак» ничего не может предоставить «Зениту» в Петербурге»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями после матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (5:1), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.
– Александр, как вы снова стали таким крутым?
– Хороший вопрос (смеется). Да нет, почему крутым… Давайте о матче, наверное? Есть по матчу вопросы?
– В матче вы были очень крутым?
– Сегодня нереальная атмосфера на стадионе, все выложились настолько, что конечный результат – пять мячей. Всем большое спасибо. Дерби, такие матчи. Хороший матч, все порадовались.
– Чувствуете, что новый тренер больше доверяет?
– Конечно, чувствую. Манчини на меня рассчитывает, делает заявления, что я должен столько-то забить. Буду стараться оправдывать.
– «Спартак» предложил что-то новое?
– На моей памяти, сколько я в клубе, у нас дома «Спартак» ничего «Зениту» предоставить не может. Нелепая игра в Москве, когда мы проиграли, были кадровые проблемы. Плюс ребята были больны, можно сделать маленькую отмазку. Когда «Зенит» в форме, с ним тяжело играть, особенно у нас дома.
– Дзюба сильно переживает что не попадает в состав?
– Думаю, да, конечно. Хочет играть, особенно против «Спартака» он мечтал сыграть, я думаю, – сказал Кокорин.
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