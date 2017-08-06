Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Кокорин: «Спартак» ничего не может предоставить «Зениту» в Петербурге»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини Премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями после матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (5:1), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

    – Александр, как вы снова стали таким крутым?

    – Хороший вопрос (смеется). Да нет, почему крутым… Давайте о матче, наверное? Есть по матчу вопросы?

    – В матче вы были очень крутым?

    – Сегодня нереальная атмосфера на стадионе, все выложились настолько, что конечный результат – пять мячей. Всем большое спасибо. Дерби, такие матчи. Хороший матч, все порадовались.

    – Чувствуете, что новый тренер больше доверяет?

    – Конечно, чувствую. Манчини на меня рассчитывает, делает заявления, что я должен столько-то забить. Буду стараться оправдывать.

    – «Спартак» предложил что-то новое?

    – На моей памяти, сколько я в клубе, у нас дома «Спартак» ничего «Зениту» предоставить не может. Нелепая игра в Москве, когда мы проиграли, были кадровые проблемы. Плюс ребята были больны, можно сделать маленькую отмазку. Когда «Зенит» в форме, с ним тяжело играть, особенно у нас дома.

    – Дзюба сильно переживает что не попадает в состав?

    – Думаю, да, конечно. Хочет играть, особенно против «Спартака» он мечтал сыграть, я думаю, – сказал Кокорин.

    Вот для такого строили «Зенит-Арену»
     

    Опрос

    «Зенит» – чемпион?

    7759 голосов 137
    • Да
      65%
    • Нет
      35%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться