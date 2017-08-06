Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями после матча 4-го тура чемпионата России против (5:1), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

– Александр, как вы снова стали таким крутым?

– Хороший вопрос (смеется). Да нет, почему крутым… Давайте о матче, наверное? Есть по матчу вопросы?

– В матче вы были очень крутым?

– Сегодня нереальная атмосфера на стадионе, все выложились настолько, что конечный результат – пять мячей. Всем большое спасибо. Дерби, такие матчи. Хороший матч, все порадовались.

– Чувствуете, что новый тренер больше доверяет?

– Конечно, чувствую. Манчини на меня рассчитывает, делает заявления, что я должен столько-то забить. Буду стараться оправдывать.

– «Спартак» предложил что-то новое?

– На моей памяти, сколько я в клубе, у нас дома «Спартак» ничего «Зениту» предоставить не может. Нелепая игра в Москве, когда мы проиграли, были кадровые проблемы. Плюс ребята были больны, можно сделать маленькую отмазку. Когда «Зенит» в форме, с ним тяжело играть, особенно у нас дома.

– Дзюба сильно переживает что не попадает в состав?

– Думаю, да, конечно. Хочет играть, особенно против «Спартака» он мечтал сыграть, я думаю, – сказал Кокорин.

Вот для такого строили «Зенит-Арену»

