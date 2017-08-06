Роберто Манчини об игре Кокорина: «Это пока еще ничто»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями после победы над (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

– Чтобы выигрывать, надо уделять внимание всему, нельзя уделять внимание чему-то особенному, перед игрой надо обращать внимание на все. У нас получилась удивительная игра, мы сыграли прекрасно против такой сильной команды, как «Спартак», и благодаря этому победили.

– С чем связано преображение Кокорина?

– То, что он показывает, пока еще ничто. Пока не произошло ничего паранормального, мы сыграли несколько матчей, а он забил несколько голов. Посмотрим, что будет в концовке сезона, пока это нормальная ситуация для любого бомбардира.

Переход на пять защитников в концовке обусловлен тем, что мы весь матч играли в высокий прессинг, к тому же у Ивановича возникли небольшие проблемы, поэтому в конце игры, чтобы было не так тяжело, я перестроил схему на пять защитников.

Выпускать Мамману не было рискованно, он был свеж и готов к игре. Он хороший футболист, поэтому я его выпустил, – сказал Манчини в эфире «Матч ТВ».

Вот для такого строили «Зенит-Арену»