Нападающий Александр Кокорин поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

«Секрет преображения? Понятно, что я не один на поле выхожу. Подобралась команда, которая… Ну видели сегодняшнюю игру. Сегодня не то, что не дали шанса… Если бы не глупый пенальти… Наверное, давно такой игры не было у «Зенита».

Все ребята, кто выходит на поле, вместе делают результат, а у меня поменялась позиция на мою излюбленную, на которой мне прилично играть, поэтому все вместе.

Я давно не играл впереди, никто уже давно не привык видеть меня в нападении, но хорошо, что Манчини верит в меня и ставит вперед.

Согласен, что мы воспользовались ошибками , но все зависит от настроя. Мы помним прошлый матч в Москве, который мы провалили, было очень много разговоров, поэтому очень хотели реабилитироваться, плюс мы впервые играли дерби на новом стадионе, пришло столько народа, мы не могли проиграть или сыграть вничью.

Большое спасибо болельщикам, давно не помню такого, на матче было, наверное, тысяч 50, это дорогого стоит», – сказал Кокорин в эфире «Матч ТВ».

Вот для такого строили «Зенит-Арену»