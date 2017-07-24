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    Протечку крыши «Крестовского» устранят по гарантии генподрядчика

    Теги Зенит Премьер-лига Россия происшествия Крестовский

    Генеральный подрядчик строительства «Крестовского» компания «Метрострой» выступила с заявлением относительно протечки крыши стадиона во время матча 2-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (2:1).

    «В ходе матча произведена диагностика конструкций и локализация протечек, о чем составлен соответствующий акт.

    В срок до 15 августа в рамках гарантийных обязательств за счет генподрядной организации будет разработан и утвержден корпоративный стандарт эксплуатации кровли стадиона, систем водоотведения и дренажных систем», – говорится в заявлении компании.

    В пресс-службе пояснили, что среди мест, требующих надлежащей эксплуатации, оказались «примыкания ездовой фермы, по которой передвигаются две половины конструкции раздвижной кровли, к опорному кольцу, то есть к стационарной, неподвижной конструкции крыши».

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